Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 13.20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

PARTIAMO DAL RACCORDO CODE PER TRAFFICO PER INTERVENTI ALLA MANUTENZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA

MENTRE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE IN CARREGGIATA INTERNA

CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E OLGIATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA PRENESTINA E CASILINA IN USCITA DALLA CAPITALE ALTEZZA RACCORDO

UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA

METRO A CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA

NELLA TRATTA BATTISTINI – OTTAVIANO, PER UN GUASTO TECNICO.

ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI

RIPRISTINATO IL TRAM 19 NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO INTERROTTA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral