Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 17.20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

INIZIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PRESTARE ATTENZIONE

PER FUMO SU CARREGGIATA ALTEZZA MONTE PORZIO

PASSIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E APPIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA GALLERIA APPIA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA

SULLA CASSIA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA MONTEROSI E SUTRI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE SI RALLENTA TRA LA STORTA E OLGIATA NELLE DUE

CI SPOSTIAMO SULLA STRADA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA

METRO A CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA

NELLA TRATTA BATTISTINI – OTTAVIANO E VICEVERSA

PER UN GUASTO TECNICO.

ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI

SEMPRE SULLA METRO A STAZIONE FURIO CAMILLO ATTIVA SOLO IN USCITA CHIUSA IN ENTRATA PER GUASTO TECNICO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’

CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral