Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 17.20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PRESTARE ATTENZIONE
PER FUMO SU CARREGGIATA ALTEZZA MONTE PORZIO
PASSIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E APPIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA GALLERIA APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA
SULLA CASSIA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA MONTEROSI E SUTRI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE SI RALLENTA TRA LA STORTA E OLGIATA NELLE DUE
CI SPOSTIAMO SULLA STRADA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA
METRO A CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA
NELLA TRATTA BATTISTINI – OTTAVIANO E VICEVERSA
PER UN GUASTO TECNICO.
ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI
SEMPRE SULLA METRO A STAZIONE FURIO CAMILLO ATTIVA SOLO IN USCITA CHIUSA IN ENTRATA PER GUASTO TECNICO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral