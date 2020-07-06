Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 18:45

di - 06 Luglio 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 18.20 MARCO CILUFFO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO SULLA CASSIA STRADA AL MOMENTO CHIUSA PER INCIDENTE TRA MONTEROSI E SUTRI SIAMO AL 46 KM
    IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

    MENTRE SUL TRATTO URBANO Cè TRAFFICO IN USCITA TRA TOGLIATTI E USCITA TOR CERVAR
    PASSIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E APPIA
    MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA
    RIMANENDO SULL ATIBURTINA CI SONO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE

    CI SPOSTIAMO SULLA STRADA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
    UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA
    METRO A CIRCOLAZIONE INTERROTTA
    NELLA TRATTA BATTISTINI – TERMINI PER UN GUASTO TECNICO.
    ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI
    RIMANE CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO IN ENTRATA
    SEMPRE PER UN GUASTO TECNICO
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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