Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AGGIORNAMENTO SULLA CASSIA STRADA AL MOMENTO CHIUSA PER INCIDENTE TRA MONTEROSI E SUTRI SIAMO AL 46 KM
PRESTARE ATTENZIONE SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
SI RALLENTA SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA BORGHESIANA
CI SPOSTIAMO SULLA STRADA LITORANEA DOVE Cè TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA
RIATTIVATA SU TUTTA LA LINEA LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO A
RISOLTO GUASTO TECNICO
RIMANE CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO IN ENTRATA
SEMPRE PER UN GUASTO TECNICO
TRASPORTO FERROVIARIO
ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO ALLA LINEA A FALCIANO MONDRAGONE.
I T RENI IN VIAGGIO HANNO RIPORTATO FINO A 40 MINUTI
QUESTA SERA DALLE ORE 22 AVVIO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA MAGLIANA.
CHIUSO AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 6.
DIVIETO DI TRANSITO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CARREGGIATA DIREZIONE FIUMICINO
E SULLE RAMPE DI IMMISSIONE DALLA COLOMBO, DA VIA DEL PATTINAGGIO, DA VIA DEL CAPPELLACCIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral