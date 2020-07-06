Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 20.15 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
SI RALLENTA SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA BORGHESIANA
E SULLA PRENESTINA ALTEZZA OSTERIA DELL’ OSA
TUTTO NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA STRADA LITORANEA DOVE Cè TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUESTA SERA SULLA ROMA FIUMICINO DALLE ORE 22 AVVIO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA MAGLIANA
CHIUSO AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 6.
DIVIETO DI TRANSITO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CARREGGIATA DIREZIONE FIUMICINO E SULLE RAMPE DI IMMISSIONE DALLA COLOMBO, DA VIA DEL PATTINAGGIO, A VIA DEL CAPPELLACCIO.
UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA
RIATTIVATA SU TUTTA LA LINEA LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO A
RIMANE CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO IN ENTRATA
TRASPORTO FERROVIARIO
ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO ALLA LINEA A FALCIANO MONDRAGONE.
40 MINUTI DI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER OGGI E’ TUTTO, A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral