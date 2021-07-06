Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2021 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A24 ROMA-TERAMO RIAPERTO IL TRATTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO A SEGUITO DI INCIDENTE; IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE.
DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA;
IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO, PIÙ AVANTI CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
AVVENUTO DA POCO UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO, CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
SEMPRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA A PARTIRE DA CASTEL ROMANO SINO A VIA APRILIANA VERSO LATINA; IN DIREZIONE ROMA, INVECE, CODE TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO.
TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE TRA LANUVIO E VELLETRI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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