Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2021 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI

SULLA A24 ROMA-TERAMO RIAPERTO IL TRATTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO A SEGUITO DI INCIDENTE; IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE.

DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA;

IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO, PIÙ AVANTI CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

AVVENUTO DA POCO UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO, CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

SEMPRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA A PARTIRE DA CASTEL ROMANO SINO A VIA APRILIANA VERSO LATINA; IN DIREZIONE ROMA, INVECE, CODE TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO.

TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE TRA LANUVIO E VELLETRI.

