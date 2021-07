Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2021 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

SULLA A1 FIRENZE ROMA TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME; USCITA OBBLIGATORIA A FABRO.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO.

IN ESTERNA, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA.

ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE

VERSO OSTIA ABBIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.

ED INFINE QUESTA SERA IN PROGRAMMA ALLE 21:00 LA SEMIFINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO, CON L’ITALIA CHE AFFRONTERÀ LA SPAGNA. A ROMA PREVISTO L’ALLESTIMENTO DEI MAXISCHERMI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ; SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZIO STRAORDINARIO E PROLUNGATO PER LE METROPOLITANE, CHE RESTERANNO APERTE FINO ALL’1:30 DI NOTTE.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA

