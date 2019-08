Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA

ALTRI RALLENTAMENTI IN ESTERNA, TRA PRENESTINA E A24

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

MENTRE, SU VIA DI PRATICA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA FERROVIARIA FL4 ROMA-VELLETRI

LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI PAVONA

RITARDI STIMATI SINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

SEMPRE SULLA LINEA FL4, RICORDIAMO CHE FINO AL 1° SETTEMBRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E ALBANO

E IL COLLEGAMENTO E’ GARANTITO CON BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA

È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral