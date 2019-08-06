Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA
ALTRI RALLENTAMENTI IN ESTERNA, TRA PRENESTINA E A24
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE, SU VIA DI PRATICA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FERROVIARIA FL4 ROMA-VELLETRI
LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI PAVONA
RITARDI STIMATI SINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
SEMPRE SULLA LINEA FL4, RICORDIAMO CHE FINO AL 1° SETTEMBRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E ALBANO
E IL COLLEGAMENTO E’ GARANTITO CON BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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