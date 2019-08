Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

SU VIA DI PRATICA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

LUNGHE CODE DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA

CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI CASTEL ROMANO, CODE DA VIA PONTINA, NELLE DUE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SCENDIAMO A SUD CODE SULLA VIANTE APPIA, TRA SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA FERROVIARIA FL4 ROMA-VELLETRI

LA CIRCOLAZIONE RIMANE RALLENTATA

LA CAUSA, UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI PAVONA

RITARDI STIMATI SINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

SEMPRE SULLA LINEA FL4, RICORDIAMO CHE FINO AL 1° SETTEMBRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E ALBANO

E IL COLLEGAMENTO E’ GARANTITO CON BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA

CIRCOLAZIONE INTERROTTA ANCHE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO

TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO, PER LA STESSA TIPOLOGIA DI INTERVENTI

E FINO DOMENICA 1° SETTEMBRE

NELLA TRATTA INTERESSATA DAI LAVORI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DI TRENITALIA

E PROPRIO PER GARANTIRE LO STAZIONAMENTO DEI BUS DI TRENITALIA

DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SONO ATTIVI SU PIAZZALE KENNEDY FINO AL 1° SETTEMBRE

È TUTTO DA GINA PANDOLFO

