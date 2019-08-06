Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU VIA DI PRATICA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
LUNGHE CODE DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA
CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI CASTEL ROMANO, CODE DA VIA PONTINA, NELLE DUE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SCENDIAMO A SUD CODE SULLA VIANTE APPIA, TRA SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FERROVIARIA FL4 ROMA-VELLETRI
LA CIRCOLAZIONE RIMANE RALLENTATA
LA CAUSA, UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI PAVONA
RITARDI STIMATI SINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
SEMPRE SULLA LINEA FL4, RICORDIAMO CHE FINO AL 1° SETTEMBRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E ALBANO
E IL COLLEGAMENTO E’ GARANTITO CON BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA
CIRCOLAZIONE INTERROTTA ANCHE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO
TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO, PER LA STESSA TIPOLOGIA DI INTERVENTI
E FINO DOMENICA 1° SETTEMBRE
NELLA TRATTA INTERESSATA DAI LAVORI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DI TRENITALIA
E PROPRIO PER GARANTIRE LO STAZIONAMENTO DEI BUS DI TRENITALIA
DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SONO ATTIVI SU PIAZZALE KENNEDY FINO AL 1° SETTEMBRE
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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