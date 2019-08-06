Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE CODE DA TOR CERVARA A VIA FIORENTINI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCEDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, ANCORA CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
INCIDENTE RISOLTO ANCHE SU VIA DI PRATICA
LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VILLAGGIO AZZURRO E VIA DI CASTEL ROMANO
NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SCENDIAMO A SUD CODE SULLA VIARIANTE APPIA, TRA SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI
RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI PAVONA
LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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