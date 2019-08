Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE CODE DA TOR CERVARA A VIA FIORENTINI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCEDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, ANCORA CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

INCIDENTE RISOLTO ANCHE SU VIA DI PRATICA

LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VILLAGGIO AZZURRO E VIA DI CASTEL ROMANO

NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SCENDIAMO A SUD CODE SULLA VIARIANTE APPIA, TRA SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI

RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI PAVONA

LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral