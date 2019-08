Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE, AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SULLA ROMA FIUMCINO

CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA NEWTON, IN USCITA DA ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA CODE ALLÁLTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA CASTAGNETTA A POMEZIA SUD, VERSO ROMA

PER QUANTO RIGUARDA LA PONTINA RICORDIAMO CHE

ANDRANNO AVANTI FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS

GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONI DI CARREGGIATA, CHIUSURE E DEVAZIONI TEMPORANE

TRA IL KM 10+562 E IL KM 109+200

TORNIAMO AL TRAFFICO SULLA VARIANTE APPIA CODE DA VIA PIETRA ERTA A VIA ALCIDE DE GASPERI, IN DIREZIONE FORMIA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DEL METRO’ PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO FINO AL 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA

IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI

SEMPRE LUNGO LA LINEA A, DAL 14 AL 25 AGOSTO, GLI INTERVENTI INTERESSERANNO ALTRE TRATTE

TERMINE DEI LAVORI E COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO



