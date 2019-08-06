Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE, AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SULLA ROMA FIUMCINO
CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA NEWTON, IN USCITA DA ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA CODE ALLÁLTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA CASTAGNETTA A POMEZIA SUD, VERSO ROMA
PER QUANTO RIGUARDA LA PONTINA RICORDIAMO CHE
ANDRANNO AVANTI FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONI DI CARREGGIATA, CHIUSURE E DEVAZIONI TEMPORANE
TRA IL KM 10+562 E IL KM 109+200
TORNIAMO AL TRAFFICO SULLA VARIANTE APPIA CODE DA VIA PIETRA ERTA A VIA ALCIDE DE GASPERI, IN DIREZIONE FORMIA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DEL METRO’ PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO FINO AL 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA
IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI
SEMPRE LUNGO LA LINEA A, DAL 14 AL 25 AGOSTO, GLI INTERVENTI INTERESSERANNO ALTRE TRATTE
TERMINE DEI LAVORI E COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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