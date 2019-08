Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 58+500

CODE TRA ROMA-FIUMICINO E ROMA OSTIENSE

CON RIPERCUSSIONI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA, IN DIREZIONE ROMA

PROSEGUIAMO LUNGO IN ESTERNA, CODE QUI PER TRAFFCO INTENSO, TRA ARDEATINA E APPIA

SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DIARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA

CODE DA VIA DEL CARMINE A VIA XVIII MAGGIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRE CODE SULLA VARIANTE APPIA E SULLA VIA APPIA, SIAMO IN LOCALITA’ SAN PIETRO, VERSO FORMIA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DEL METRO’ PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO FINO AL 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA

IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI

SEMPRE LUNGO LA LINEA A, DAL 14 AL 25 AGOSTO, GLI INTERVENTI INTERESSERANNO ALTRE TRATTE

TERMINE DEI LAVORI E COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO

È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral