Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 58+500
CODE TRA ROMA-FIUMICINO E ROMA OSTIENSE
CON RIPERCUSSIONI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA, IN DIREZIONE ROMA
PROSEGUIAMO LUNGO IN ESTERNA, CODE QUI PER TRAFFCO INTENSO, TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DIARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA
CODE DA VIA DEL CARMINE A VIA XVIII MAGGIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALTRE CODE SULLA VARIANTE APPIA E SULLA VIA APPIA, SIAMO IN LOCALITA’ SAN PIETRO, VERSO FORMIA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DEL METRO’ PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO FINO AL 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA
IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI
SEMPRE LUNGO LA LINEA A, DAL 14 AL 25 AGOSTO, GLI INTERVENTI INTERESSERANNO ALTRE TRATTE
TERMINE DEI LAVORI E COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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