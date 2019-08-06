Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, ANCORA ATTIVA LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN ESTERNA PER TERMINARE LE OPREAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL DEL VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE. SI REGISTRANO CODE DA MURATELLA
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA
SULLA COMPLANARE D’IIMISSIONE AL GRA
CODE ANCHE SULLA PONTINA DAL BIVIO DELLA COLOMBO A TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA
CI SPOSTIAMO DA ROMA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE CI SONO CODE TRA CAMPO DI CARNE E VIA DELLE 5 MIGLIA IN DIREZIONE DI ANZIO
NELLA ZONA DI FORMIA CODE SULLA REGIONALE AUSONIA TRA SANT’ANTONIO E AUSONIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI DI RIPAVIOMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA.
PER I CANTIERI ATTIVI SEGNIALIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO I LAVORI DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CON ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 3,5 TONNELLATE. PER QUESTI è OBBLIGATORIO SEGUIRE LE DEVIAZIONI SULLA VIABILITA’ LOCALE.
INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL4, FINO AL 1° SETTEMBRE, SERVIZIO INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO ED ALBANO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
CIRCOLAZIONE INTERROTTA ANCHE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO FINO DOMENICA 1° SETTEMBRE, TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO, PER LA STESSA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
NEI DUE CASI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DI TRENITALIA
PER GARANTIRE LO STAZIONAMENTO DEI BUS A CIAMPINO SARANNO ATTIVI FINO AL 1° SETTEMBRE DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SU PIAZZALE KENNEDY
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral