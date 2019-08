Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI

SUL RACCORDO ANULARE, ANCORA ATTIVA LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN ESTERNA PER TERMINARE LE OPREAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL DEL VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE. SI REGISTRANO CODE DA MURATELLA

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA

SULLA COMPLANARE D’IIMISSIONE AL GRA

CODE ANCHE SULLA PONTINA DAL BIVIO DELLA COLOMBO A TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA

CI SPOSTIAMO DA ROMA

SULLA REGIONALE NETTUNENSE CI SONO CODE TRA CAMPO DI CARNE E VIA DELLE 5 MIGLIA IN DIREZIONE DI ANZIO

NELLA ZONA DI FORMIA CODE SULLA REGIONALE AUSONIA TRA SANT’ANTONIO E AUSONIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI DI RIPAVIOMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA.

PER I CANTIERI ATTIVI SEGNIALIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO I LAVORI DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CON ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 3,5 TONNELLATE. PER QUESTI è OBBLIGATORIO SEGUIRE LE DEVIAZIONI SULLA VIABILITA’ LOCALE.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL4, FINO AL 1° SETTEMBRE, SERVIZIO INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO ED ALBANO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

CIRCOLAZIONE INTERROTTA ANCHE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO FINO DOMENICA 1° SETTEMBRE, TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO, PER LA STESSA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

NEI DUE CASI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DI TRENITALIA

PER GARANTIRE LO STAZIONAMENTO DEI BUS A CIAMPINO SARANNO ATTIVI FINO AL 1° SETTEMBRE DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SU PIAZZALE KENNEDY

