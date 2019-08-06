Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA
CODE PER LAVORI SULLA STESSA PONTINA DAL BIVIO DELLA COLOMBO A TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA, VERSO ROMA INVECE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO
SULLA COLOMBO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO
CI SPOSTIAMO DA ROMA
SULLA TIBURTINA CI SONO CODE TRA ALBUCCIONE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE CI SONO CODE TRA CAMPO DI CARNE E VIA DELLE 5 MIGLIA IN DIREZIONE DI ANZIO
PER I CANTIERI ATTIVI SEGNIALIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO I LAVORI DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CON ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 3,5 TONNELLATE. PER QUESTI è OBBLIGATORIO SEGUIRE LE DEVIAZIONI SULLA VIABILITA’ LOCALE.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA SULLA LINEA A DEL METRO’ PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO FINO AL 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA
IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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