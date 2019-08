Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTIIN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNATRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI SETTECAMINI

SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA CODE VERSO ROMA TRA CASTEL DI DECIMA ED IL RACCORDO, VERSO POMEZIA CI SONO CODE PER LAVORI DAL BIVIO DELLA COLOMBO A CASTEL ROMANO, POI PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA POMEZIA E VIA DELLA CASTAGNETTA

INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA DI ACILIA E VITINIA

CI SPOSTIAMO DA ROMA

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA REGIONALE NETTUNENSE CI SONO CODE TRA VIA DEL GENIO CIVILE E VIA DELLE 5 MIGLIA IN DIREZIONE DI ANZIO

SULLA TIBURTINA CI SONO CODE TRA ALBUCCIONE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER I CANTIERI ATTIVI SEGNIALIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO I LAVORI DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CON ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 3,5 TONNELLATE. PER QUESTI è OBBLIGATORIO SEGUIRE LE DEVIAZIONI SULLA VIABILITA’ LOCALE.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA SULLA LINEA A DEL METRO’ PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO FINO AL 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA,

IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI

