Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNATRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI SETTECAMINI
SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA CODE VERSO ROMA TRA SPINACETO ED IL RACCORDO, VERSO POMEZIA CI SONO CODE PER LAVORI DAL BIVIO DELLA COLOMBO A CASTEL ROMANO, POI PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E APRILIA
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
CI SPOSTIAMO DA ROMA
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E NETTUNO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN PROVINCIA DI LATINA CODE A TRATTI SULLA REGIONALE FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, QUI POI TROVIAMO ANCHE RALLENTAMENTI SULL’APPIA IN ENTRATA SUL LUNGO MARE. INFINE RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI SULL’APPIA ANCHE TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO
PER I CANTIERI ATTIVI SEGNIALIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO I LAVORI DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CON ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 3,5 TONNELLATE. PER QUESTI è OBBLIGATORIO SEGUIRE LE DEVIAZIONI SULLA VIABILITA’ LOCALE.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral