Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA COLOMBO E LA APPIA

SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE VERSO ROMA, TRAFFICO SCORREVOLE, VERSO POMEZIA CI SONO CODE PER LAVORI TOR DE CENCI A CASTEL DI DECIMA, POI PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO

CODE SULLA COLOMBO IN DI OSTIA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

CI SPOSTIAMO DA ROMA

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E NETTUNO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN PROVINCIA DI LATINA

CODE SULLA PONTINA A PORTO BADINO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RESTANDO IN ZONA A TERRACINA CODE SULL’APPIA NUOVA E SU VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULLA REGIONALE FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, QUI POI TROVIAMO ANCHE RALLENTAMENTI SULL’APPIA IN ENTRATA SUL LUNGO MARE. INFINE RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI SEMPRE SULL’APPIA ANCHE TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

A CAUSA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA REGIONALE ROCCA DI PAPA, DALLE 21:00 DI OGGI E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI 7 AGOSTO LE CORSE BUS COTRAL ROMA ANAGNINA-ROCCA DI PAPA E VICEVERSA VERRANNO DEVIATE A MARINO E IN VIA DEI LAGHI.

