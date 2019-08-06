Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 6 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA CODE SULLA COLOMBO IN DI OSTIA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA IL PORTO DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN PROVINCIA DI LATINA
CODE SULLA PONTINA E SU VIA DI TERRACINA TRA SAN FELICE CIRCEO E PORTO BADINO NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA REGIONALE FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, QUI POI TROVIAMO ANCHE RALLENTAMENTI SULL’APPIA IN ENTRATA SUL LUNGO MARE. INFINE RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI SEMPRE SULL’APPIA ANCHE TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
A CAUSA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA REGIONALE ROCCA DI PAPA DALLE 21:00 DI OGGI E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI 7 AGOSTO LE CORSE BUS COTRAL ROMA ANAGNINA-ROCCA DI PAPA E VICEVERSA VERRANNO DEVIATE A MARINO E IN VIA DEI LAGHI.
INFINE E’ STATO PUBBLICATO IL BOLLETTINO DI ALLERTA INCENDI PER LA GIORNATA DI DOMANI CON VALORE MEDIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
DA ALESSIO CONTI E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITà PER OGGI E’ TUTTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE E L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA
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