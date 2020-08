Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2020 ORE 08.20 UMBERTO VERINI

BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

INIZIAMO DAL GRA SUL QUALE IN INTERNA SI RALLENTA TRA ROMANINA E CECCHIGNOLA MENTRE IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E CASAL MONASTERO

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE GIÀ DA VIA DEL TECNOPOLO

STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA DOVE SI RALLENTA DA SETTECAMINI NUOVAMENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

SULLA VIA FLAMINIA CODE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI RIANO FLAMINIO

SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

E CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE FINO AL 7 AGOSTO LA LINEA TRAM 2 È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS LUNGO TUTTA LA TRATTA PIAZZA MANCINI – PIAZZALE FLAMINIO

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral