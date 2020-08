Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2020 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI

INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO I DISAGI DOVUTI AI LAVORI IN CORSO CON CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE TRA RACCORDO E TOGLIATTI

SULL’A24 ROMA TERAMO STAVOLTA TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ANCHE QUI A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI

RAMMENTIAMO CHE AL MOMENTO VIA CAMPOBELLO A POMEZIA È CHIUSA PER INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA MESSICO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA TRAM 2 FINO A DOMANI È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS LUNGO TUTTA LA TRATTA CHE VA DA PIAZZA MANCINI A PIAZZALE FLAMINIO

E CHIUDIAMO CON LA LINEA FL2 CHE DAL 10 AL 30 AGOSTO È SOSPESA NELLA TRATTA AVEZZANO – CASTEL MADAMA CON I CONVOGLI SOSTITUTITI DA BUS NELLA TRATTA AVEZZANO – TIVOLI

