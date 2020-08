Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2020 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI

INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA E ANCORA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SEMPRE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI APRILIA

SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO I DISAGI DOVUTI AI LAVORI IN CORSO CON CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE TRA RACCORDO E TOGLIATTI

SULL’A24 ROMA TERAMO STAVOLTA TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SI PROCEDE LENTAMENTE IN USCITA DA ROMA ANCHE QUI A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI

SULL’AURELIA CODE TRA VALCANNETO E MARINA DI SAN NICOLA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA TRAM 2 FINO A DOMANI È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS LUNGO TUTTA LA TRATTA CHE VA DA PIAZZA MANCINI A PIAZZALE FLAMINIO

E CHIUDIAMO CON LA LINEA FL2 CHE DAL 10 AL 30 AGOSTO È SOSPESA NELLA TRATTA AVEZZANO – CASTEL MADAMA CON I CONVOGLI SOSTITUTITI DA BUS NELLA TRATTA AVEZZANO – TIVOLI

