Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2021 ORE 15:20 ERICA TERENZI

FILE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA IL NODO DELLA A1 E LO SVINCOLO PER LA A24 IN DIREZIONE NAPOLI.

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO ARDEATINA TUSCOLANA DELLA CARREGGIATA ESTERNA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SIS TA IN FILA TRA VIA FIORENTINI E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIO9NE DEL RACCORDO.

SULLA SALARIA

RIAPERTO PARZIALMENTE IL TRATTO TRA CITTADUCALE E ZONA INDUSTRIALE DI RIETI PRECEDENTEMENTE CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO , ATTIVO UN DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI FINO A 3,5 TONNELLATE, INTERDETTO IL TRANSITO NELLE DUE DIREZIONI AI MEZZI SUPERIORI PER IQUALI SONO ATTIVE ANCORA DEVIAIZONI DI PERCORSO . TERMINE DEI LAVORI PREVISOT PE RIL 31 OTTOBRE

