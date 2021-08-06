Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2021 ORE 18:20 ERICA TERENZI
UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA FILE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA IL NODO DELLA A1 E LO SVINCOLO PER LA A24 IN DIREZIONE NAPOLI.
E SULLA DIRAMAZIONE SUD, CODE A TRATTI TRA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE E PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA’ DI SAN CESAREO.
SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN AVARIA CI SONO FILE TRA CASTEL ROMANO E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE APRILIA.
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E LA A24 ROMA-TERAMO.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI STA IN FILA TRA VIA FIORENTINI E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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