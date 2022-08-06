Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA
SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, NEI PRESSI DEL BIVIO PER LA A1 ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
UN SINISTRO E’ LA CAUSA DI FORTI RALLENTAMENTI SULLA STESSA A1 ROMA NAPOLI TRA GLI SVINCOLI CEPRANO E CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI
CAMBIAMO ARGOMENTO:
IERI IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, HANNO FIRMATO L’ACCORDO DI AGGIORNAMENTO DEL CORRIDOIO INTERMODALE ROMA-LATINA.
LA REVISIONE PROGETTUALE PREVEDE UNA SERIE DI MODIFICHE E LA SUDDIVISIONE DELL’OPERA INIZIALE IN TRE DISTINTE INFRASTRUTTURE AUTONOME, GARANTENDO COSÌ UNA MAGGIORE SOSTENIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE PREVISTE, RAZIONALIZZANDO E RIDUCENDO FORTEMENTE L’IMPATTO AMBIENTALE E MIGLIORANDO LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA.
L’ING. MALLAMO, AMMINISTRATORE UNICO DI ASTRAL SPA E COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA “CISTERNA-VALMONTONE”
HA DICHIARATO:
L’OPERA CHE COINVOLGE IL QUADRANTE SUD DELLA REGIONE, SARÀ IL VOLANO DI TUTTO IL SISTEMA DEI COLLEGAMENTI NEL CENTRO ITALIA, FACENDO DEL LAZIO LA CERNIERA TRA IL NORD E IL SUD DEL PAESE.
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