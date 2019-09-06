Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA NETUNENSE UN INCIDENTE PROCVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE
SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANMGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
INFINE VI RICORDIAMO CHE E’ PREVISTO PER OGGI UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRASPORTO AEREO DALLE 10 ALLE 14: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI TERRA E DI VOLO DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE PANORAMA E CITYLINER; ALCUNI VOLI SARANNO COMUNQUE GARANTITI.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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