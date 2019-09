Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI

SULLA NETUNENSE UN INCIDENTE PROCVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE

SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANMGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

INFINE VI RICORDIAMO CHE E’ PREVISTO PER OGGI UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRASPORTO AEREO DALLE 10 ALLE 14: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI TERRA E DI VOLO DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE PANORAMA E CITYLINER; ALCUNI VOLI SARANNO COMUNQUE GARANTITI.

