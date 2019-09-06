Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE
INCIDENTE A VELLETRI SU VIA ARIANA CON CODE TRA VIA SAN BIAGIO E VIA DI CORI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E COLOMBO IN ENTRATA A ROMA
INFINE VI RICORDIAMO CHE VIA POLENSE E’ CHIUSA PER FRANA TRA CORCOLLE E CASTELVERDE.
TRAFFICO E LINEE BUS DEVIATE.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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