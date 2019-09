Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE PER UN INCIDENTE

INCIDENTE ANCHE A VELLETRI SU VIA ARIANA CON CODE TRA VIA SAN BIAGIO E VIA DI CORI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO E PIU AVANTI TRA A24 ROMA TERAMO E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E COLOMBO IN ENTRATA A ROMA

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE VI RICORDIAMO CHE VIA POLENSE E’ CHIUSA PER FRANA TRA CORCOLLE E CASTELVERDE.

TRAFFICO E LINEE BUS DEVIATE.

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral