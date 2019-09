Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA.

IN ESTERNA, SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI TRA COLOMBO E APPIA;

RESTANDO SULL’APPIA, RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ROMA- ORTE, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO TRA ORTE E CIVITA CASTELLANA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO. I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 30 MINUTI.

