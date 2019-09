Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI

SULLA A1 ROMA-NAPOLI PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SUL MANTO STRADALE, TRAFFICO RALLENTATO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE TRA GLI SVINCOLI SETTEBAGNI E LA RUSTICA, ULTERIORI DISAGI ANCHE PER UN INCIDENTE.

IN ESTERNA, SI SEGNALANO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI, RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO

RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA, SI SEGNALANO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, DIREZIONE OSTIA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ROMA- ORTE, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO TRA ORTE E CIVITA CASTELLANA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI, CON RITARDI FINO A 65 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGIO.

CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA FL8 ROMA -NETTUNO, QUI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A PADIGLIONE. SI REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

