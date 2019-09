Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO; RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE IN DIREZIONE TANGENZIALE EST.

UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA, IN USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE CIAMPINO.

SULLO STESSO RACCORDO SI STA ANCORA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; ULTERIORI DISAGI ANCHE NEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI SETTEBAGNI E LA RUSTICA.

IN ESTERNA, RESTANO CODE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, DIREZIONE OSTIA

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

