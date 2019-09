Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE PROVOCA ANCORA FORTI RALLENTAMENTI, TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO; CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE IN DIREZIONE CENTRO.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E APPIA;

LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, TRA LA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA.

PIU’ A SUD, CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA LAURENTINA TRA VIA DI PRATICA E TOR SAN LORENZO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE FL1 ROMA- ORTE E FL8 ROMA –NETTUNO; IL SERVIZIO E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SULLE TRATTE INTERESSATE.

