Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 20:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO.

SULLO STESSO RACCORDO, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA;

IN INTERNA, SI STA IN FILA TRA TUSCOLANA E APPIA;

SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI, TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, A PARTIRE DA LUNEDÌ 9 SETTEMBRE INIZIERANNO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E METRO C.

FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, TUTTI I GIORNI A PARTIRE DALLE 21, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARANNO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.

PER MAGGIORI DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

