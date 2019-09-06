Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO.
SULLO STESSO RACCORDO, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA;
IN INTERNA, SI STA IN FILA TRA TUSCOLANA E APPIA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI, TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, A PARTIRE DA LUNEDÌ 9 SETTEMBRE INIZIERANNO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E METRO C.
FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, TUTTI I GIORNI A PARTIRE DALLE 21, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARANNO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
PER MAGGIORI DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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