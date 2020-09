Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO

NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

OGGI ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 23.30 PER LE METRO A E METRO B.

MENTRE, SULLA METRO C, FINO AL 7 DICEMBRE, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TERMINA IN ANTICIPO

LTIME CORSE DA PANTAMO E SANGIOVANNI RISPETTIVAMENTE ALLE 20.30 E 21.00

POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SUI BUS NAVETTA MC E MC3

IL TRASPORTO FERROVIARIO

RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI

IL RIPRISTINO E’ IN PROGRAMMA PER MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE

PERTANTO, I TRENI REGIONALI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

