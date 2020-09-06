Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
OGGI ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 23.30 PER LE METRO A E METRO B.
MENTRE, SULLA METRO C, FINO AL 7 DICEMBRE, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TERMINA IN ANTICIPO
LTIME CORSE DA PANTAMO E SANGIOVANNI RISPETTIVAMENTE ALLE 20.30 E 21.00
POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SUI BUS NAVETTA MC E MC3
IL TRASPORTO FERROVIARIO
RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI
IL RIPRISTINO E’ IN PROGRAMMA PER MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE
PERTANTO, I TRENI REGIONALI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral