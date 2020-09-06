Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 07:30

di - 06 Settembre 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    OGGI ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 23.30 PER LE METRO A E METRO B.
    MENTRE, SULLA METRO C, FINO AL 7 DICEMBRE, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TERMINA IN ANTICIPO
    LTIME CORSE DA PANTAMO E SANGIOVANNI RISPETTIVAMENTE ALLE 20.30 E 21.00
    POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SUI BUS NAVETTA MC E MC3
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI
    IL RIPRISTINO E’ IN PROGRAMMA PER MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE
    PERTANTO, I TRENI REGIONALI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
    RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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