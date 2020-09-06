Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA ROMA TARQUINIA PRUDENZA PER UN INCIDNETE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 55, RALLENTAMENTI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E CIVITAVECCHIA NORD, VERSO ROMA
PRIME CODE QUI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO A PIU’ A SUD
ALTRE CODE SULLA REGIONALE FLACCA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, VERSO GAETA
E RICORDIAMO CHE LA PRIMA DOMENICA DEL MESE A FRASSO SABINO, SI SVOLGE LA FIERA DELLE MERCI E DEL BESTIAME
SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO
RIPERCUSSIONI, CODE SULLA SALARIA IN LOCALITA’ OSTERIA NUOVA E SU VIA MIRTENSE, NEI DUE CASI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
IL TRASPORTO FERROVIARIO
RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA, SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, TRA LE STAZIONI DI QUERCIANELLA E ROSIGNANO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral