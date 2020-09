Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

SULLA ROMA TARQUINIA PRUDENZA PER UN INCIDNETE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 55, RALLENTAMENTI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E CIVITAVECCHIA NORD, VERSO ROMA

PRIME CODE QUI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CI SPOSTIAMO A PIU’ A SUD

ALTRE CODE SULLA REGIONALE FLACCA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, VERSO GAETA

E RICORDIAMO CHE LA PRIMA DOMENICA DEL MESE A FRASSO SABINO, SI SVOLGE LA FIERA DELLE MERCI E DEL BESTIAME

SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO

RIPERCUSSIONI, CODE SULLA SALARIA IN LOCALITA’ OSTERIA NUOVA E SU VIA MIRTENSE, NEI DUE CASI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IL TRASPORTO FERROVIARIO

RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA, SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, TRA LE STAZIONI DI QUERCIANELLA E ROSIGNANO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800

