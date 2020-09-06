Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 10:30

di - 06 Settembre 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
    BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA ROMA TARQUINIA PRUDENZA PER UN INCIDNETE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 55, RALLENTAMENTI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E CIVITAVECCHIA NORD, VERSO ROMA
    PRIME CODE QUI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    CI SPOSTIAMO A PIU’ A SUD
    ALTRE CODE SULLA REGIONALE FLACCA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, VERSO GAETA
    E RICORDIAMO CHE LA PRIMA DOMENICA DEL MESE A FRASSO SABINO, SI SVOLGE LA FIERA DELLE MERCI E DEL BESTIAME
    SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO
    RIPERCUSSIONI, CODE SULLA SALARIA IN LOCALITA’ OSTERIA NUOVA E SU VIA MIRTENSE, NEI DUE CASI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA, SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, TRA LE STAZIONI DI QUERCIANELLA E ROSIGNANO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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