Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 12:30

SULLA A12 ROMA-TARQUINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA CIVITAVECCHIA PORTO E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE ROMA

MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA

ANDIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DEI CERASETI, VERSO ALBANO LAZIALE

PER GLI EVENTI

NEL COMUNE DI CIAMPINO SERATA CONCLUSIVA DELLA RASSEGNA DI MUSICA E SPETTACOLO TRIBFEST20,

LA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA GRANDE MUSICA CON ESIBIZIONI DELLE COVER BAND DEI PIU’ IMPORTANTI ARTISTI ITALIANI

APPUNTAMENTO IN LARGO EUROPA UNITA

FINO ALLE 08.00 DI DOMANI, LUNEDI 7 SETTEMBRE, SARA’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GENOVA TRA L’ INTERSEZIONE CON VIA NAPOLI E VIA PARIGI E IN VIA ATENE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI DRIVE – IN PER EFFETTUARE IL TEST E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800

