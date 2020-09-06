Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 12:30

di - 06 Settembre 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA A12 ROMA-TARQUINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA CIVITAVECCHIA PORTO E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE ROMA
    MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA
    ANDIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DEI CERASETI, VERSO ALBANO LAZIALE
    PER GLI EVENTI
    NEL COMUNE DI CIAMPINO SERATA CONCLUSIVA DELLA RASSEGNA DI MUSICA E SPETTACOLO TRIBFEST20,
    LA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA GRANDE MUSICA CON ESIBIZIONI DELLE COVER BAND DEI PIU’ IMPORTANTI ARTISTI ITALIANI
    APPUNTAMENTO IN LARGO EUROPA UNITA
    FINO ALLE 08.00 DI DOMANI, LUNEDI 7 SETTEMBRE, SARA’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GENOVA TRA L’ INTERSEZIONE CON VIA NAPOLI E VIA PARIGI E IN VIA ATENE
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
    RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI DRIVE – IN PER EFFETTUARE IL TEST E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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