Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
AD ECCEZIONE SULLA VIA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LE ALTRE NOTIZIE
CONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA PER VIA DEI FORI IMPERIALI, DEVIATE PER TUTTO IL GIORNO LE LINEE CHE NORMALMENTE VI TRANSITANO
PER GLI EVENTI NELLA REGIONE LAZIO
NEL COMUNE DI CIAMPINO SERATA CONCLUSIVA DELLA RASSEGNA DI MUSICA E SPETTACOLO TRIB FEST 2020,
LA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA GRANDE MUSICA CON ESIBIZIONI DELLE COVER BAND DEI PIU’ IMPORTANTI ARTISTI ITALIANI
APPUNTAMENTO IN LARGO EUROPA UNITA
FINO ALLE 08.00 DI DOMANI, LUNEDI 7 SETTEMBRE, SARA’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GENOVA TRA L’ INTERSEZIONE CON VIA NAPOLI E VIA PARIGI E IN VIA ATENE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI DRIVE – IN PER EFFETTUARE IL TEST E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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