Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI CON L’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
IN QUESTE ULTIME ORE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
PER IL CONTROESODO ESTIVO
INIZIAMO SULLA A24 ROMA TERAMO CODE A TRATTI TRA VICOVARO MANDELA E LA BARRIERA ROMA EST VERSO IL RACCORDO
STESSI DISAGI SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE SI STA IN CODA TRA LE USCITE FROSINONE E VALMONTONE VERSO INNESTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SULLA STESSA SI STA INCOLONNATI ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO
PASSIAMO A NORD DELLA CAPITALE DOVE CI SONO 6 KM DI CODA SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA SANTA SEVERA E TORREMPIETRA DOVE SI CONSIGLIA DI USCIRE E PROSEGUIRE SULL AVIA AURELIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
ANCHE SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE IN ENTRATA
SULLA VIA AURELIA TRA SAN NICOLA E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
E SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE
MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO
TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI DRIVE – IN PER EFFETTUARE IL TEST E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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