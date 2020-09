Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA

IN QUESTE ULTIME ORE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN ENTRATA NELLA CAPITALE

PER IL CONTROESODO ESTIVO

INIZIAMO SULLA A24 ROMA TERAMO CODE A TRATTI TRA VICOVARO MANDELA E LA BARRIERA ROMA EST VERSO IL RACCORDO

STESSI DISAGI SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE SI STA IN CODA TRA LE USCITE FROSINONE E VALMONTONE VERSO INNESTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SULLA STESSA SI STA INCOLONNATI ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO

PASSIAMO A NORD DELLA CAPITALE DOVE CI SONO 6 KM DI CODA SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA SANTA SEVERA E TORREMPIETRA DOVE SI CONSIGLIA DI USCIRE E PROSEGUIRE SULL AVIA AURELIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

ANCHE SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE IN ENTRATA

SULLA VIA AURELIA TRA SAN NICOLA E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA

E SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE

MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO

TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI DRIVE – IN PER EFFETTUARE IL TEST E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800

