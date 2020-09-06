Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 19:30

di - 06 Settembre 2020 - 19:30

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    VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI CON L’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
    IN QUESTE ULTIME ORE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
    PER IL CONTROESODO ESTIVO
    INIZIAMO SULLA A24 ROMA TERAMO CODE A TRATTI TRA VICOVARO MANDELA E LA BARRIERA ROMA EST VERSO IL RACCORDO
    STESSI DISAGI SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE SI STA IN CODA TRA LE USCITE FROSINONE E VALMONTONE VERSO INNESTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SULLA STESSA SI STA INCOLONNATI ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO
    PASSIAMO A NORD DELLA CAPITALE DOVE CI SONO 6 KM DI CODA SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA SANTA SEVERA E TORREMPIETRA DOVE SI CONSIGLIA DI USCIRE E PROSEGUIRE SULL AVIA AURELIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    ANCHE SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE IN ENTRATA
    SULLA VIA AURELIA TRA SAN NICOLA E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
    E SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE
    MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO
    TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN CHIUSURA
    PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
    RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI DRIVE – IN PER EFFETTUARE IL TEST E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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