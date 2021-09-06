Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLO SVINCOLO PER LA PONTINA; PROSEGUENDO ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E ROMA-TERAMO; RESTANDO SULLA ROMA-TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA TOGLIATTI VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI; E PIU’ A SUD SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral