Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2022 ore 09:15

ANCORA FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CON LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, TRA BOCCEA E AURELIA;

SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

TRAFFICO BLOCCATO SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA VERSO ROMA.

FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO.

TRAFFICO CONGESTIONATO INFINE PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ENTRATA VERSO ROMA.

