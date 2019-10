Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SI PRESENTA SCORREVOLE ECCETTO SUL RACCORDO, IN ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN DIMINUZIONE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA CASAL DEL MARMO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO. PER L’EVENTO RICORDIAMO INOLTRE CHE SARA’ PRESENTE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN ALCUNE PIAZZE DEL COMUNE

SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA, E’ STATA POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.

RICORDIAMO CHE OGGI A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

E CASTRO PRETORIO-IONIO

INOLTRE A CAUSA DI CONDIZIONE METEO AVVERSE OGGI 6 OTTOBRE NON VERRA’ EFFETUATA LA CORSA PONZA FORMIA DELLE ORE 10

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO

