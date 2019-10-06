Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO. PER L’EVENTO RICORDIAMO INOLTRE CHE SARA’ PRESENTE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN ALCUNE PIAZZE DEL COMUNE
SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA, E’ STATA POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
RICORDIAMO CHE OGGI A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO ,OGGI 6 OTTOBRE A CAUSA DI CONDIZIONE METEO AVVERSE NON VERRA’ EFFETUATA LA CORSA LAZIOMAR PONZA- FORMIA DELLE ORE 10.00
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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