Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRAFFICO PRESSOCCHE’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA TRA CASAL DI FRASO E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA NEI PRESSI DEL COMUNE DI MONTELIBRETTI SU VIA UMBERTO TRA VIA SAN ROCCO E VIA CASTELLANA NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO
SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA, E’ STATA POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
RICORDIAMO CHE OGGI A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO ,OGGI 6 OTTOBRE A CAUSA DI CONDIZIONE METEO AVVERSE NON VERRA’ EFFETUATA LA CORSA LAZIOMAR PONZA- FORMIA DELLE ORE 10.00
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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