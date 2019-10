Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI

IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRAFFICO PRESSOCCHE’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA TRA CASAL DI FRASO E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA NEI PRESSI DEL COMUNE DI MONTELIBRETTI SU VIA UMBERTO TRA VIA SAN ROCCO E VIA CASTELLANA NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO

SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA, E’ STATA POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.

RICORDIAMO CHE OGGI A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

E CASTRO PRETORIO-IONIO

INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO ,OGGI 6 OTTOBRE A CAUSA DI CONDIZIONE METEO AVVERSE NON VERRA’ EFFETUATA LA CORSA LAZIOMAR PONZA- FORMIA DELLE ORE 10.00

