Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA TRA BORGO QUINZO E OSTERIA NUOVA DIREZIONE POGGIO SAN LORENZO E A SEGUIRE SCENDENDO VERSO ROMA CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE NEI DUE SENSI

SITUAZIONE ANALOGA NEI PRESSI DEL COMUNE DI MONTELIBRETTI SU VIA UMBERTO TRA VIA SAN ROCCO E VIA CASTELLANA IN ENTRAMBI I SENSI

ANDIAMO SU VIA APPIA DOVE INIZIANO LE PRIME CODE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO TRA VIA OLIVELLA E VIA DELLA STELLA NELLE DUE DIREZIONI

MNETRE SU VIA CASILINIA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO

SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA, E’ STATA POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

E CASTRO PRETORIO-IONIO

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA ALLE ORE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-CAGLIARI. 7° GIORNATA DI SERIE A, MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral