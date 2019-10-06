Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA ARDEATINA E ROMA FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA E’ UN ALTRO INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
SI INTENSIFICANO LE CODE SULLA SALARIA TRA BORGO QUINZO E OSTERIA NUOVA DIREZIONE POGGIO SAN LORENZO MENTRE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE CODE PER TRAFFICO INTENSO DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA NEI PRESSI DEL COMUNE DI MONTELIBRETTI SU VIA UMBERTO TRA VIA SAN ROCCO E VIA CASTELLANA IN ENTRAMBI I SENSI
DISAGI SU VIA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO
SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA, E’ STATA POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
INFINE RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA ALLE ORE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-CAGLIARI. 7° GIORNATA DI SERIE A, MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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