Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 13:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA COLOMBO E ROMA FIUMICINO E A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA E’ UN ALTRO INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

SI INTENSIFICANO LE CODE SULLA SALARIA ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI MENTRE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE CODE PER TRAFFICO INTENSO DIREZIONE ROMA E A SEGUIRE CODE A CAUSA DI LAVORI TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA

PERMANGONO CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

MENTRE SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONISI RALLENTA SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI

DISAGI NEL COMUNE DI TIVOLI PRECISAMENTE NELLA FRAZIONE DI PONTELUCANO SU VIA NAZIONALE TIBURTINA TRA VIA MAREMMANA INFERIORE E STRADA DEGLI ORTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 ROMA TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO E FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO IN OCCASIONE DEL ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, PRESSO LA FIERA DI ROMA

RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

E CASTRO PRETORIO-IONIO

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA ALLE ORE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-CAGLIARI. 7° GIORNATA DI SERIE A, MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral