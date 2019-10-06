Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE DI ROMA
SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI ROMA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO
TROVIAMO CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE DI PRATO DELLA CORTE E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ROMA
SPOSTIAMOCI A MARINO, DOVE DATI I FESTEGGIAMENTI PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA, INFORMIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI VI SARA LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED IL DVIETO DI SOSTA SULLE PREINCIPALI VIE DEL CENTRO STORICO, E DATO IL GRADE AFFLUSSO DI PERSONE NELLA CITTADINA E STATA PONTENZIATA LA LINEA FL4 ROMA-ALBANO LAZIALE
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,
DOVE IN OCCASIONE DELLA 26^ DIZIONE DEL ROMICS A NUOVA FIERA DI ROMA, PER LA GIORNATA DI OGGI E STATA PONTENZIATA LA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO PER AGGEVOLARE L’AFFLUSSO DELLE PERSONE
ED INFIEN PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE,
RICORDIAMO CHE OGGI A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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