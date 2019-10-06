Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE PER LAVORI DI RECUPERO MATERIALE DISPERSO A CURA DI AUTOSTRADE TROVIAMO UN CANTIERE IN MOVIMENTO ALL’ALTEZZA DI FERENTINO CHE CAUSA RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DI ROMA
SPOSTANDOCI SUL RACCORDO TROVIAMO CODE PER INCIDNETE TRA LAURENTINA E ADEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA E PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
PASSIAMO ROMA-FIUMICINO DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI ROMA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO
CODE IN DIREZIONE DI ROMA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO
TROVIAMO CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE DI PRATO DELLA CORTE, SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI MARINO NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ROMA
SPOSTIAMOCI A MARINO, DOVE DATI I FESTEGGIAMENTI PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA, INFORMIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI VI SARA LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED IL DVIETO DI SOSTA SULLE PREINCIPALI VIE DEL CENTRO STORICO, E DATO IL GRADE AFFLUSSO DI PERSONE NELLA CITTADINA E STATA PONTENZIATA LA LINEA FL4 ROMA-ALBANO LAZIALE
ED INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,
DOVE IN OCCASIONE DELLA 26^ DIZIONE DEL ROMICS A NUOVA FIERA DI ROMA, PER LA GIORNATA DI OGGI E STATA PONTENZIATA LA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO PER AGGEVOLARE L’AFFLUSSO DELLE PERSONE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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